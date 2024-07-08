أستاذ في العلوم السياسية تطالب الحكومة بتعميم مشروع التأمين الصحي في جميع المحافظات

أكدت الدكتورة نهى بكر أستاذ في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الحكومة الجديدة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ضبط الأسعار في الأسواق، وترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى ضرورة وضع المبادرات الأهلية والتنموية كأولوية قصوى للعمل والاهتمام؟

وأوضحت أن استكمال المشروعات المندرجة تحت مظلة «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، يسهم بشكل كبير في خفض نسبة الفقر والأمية لدى مواطني القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا سواءً في الريف المصري أو قرى الصعيد.

تعزيز التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية

وطالبت من الحكومة بأن تضع ضمن برنامجها مسألة تعزيز التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية، وجذب الاستثمارات المصرية المستجده، والتوسع فيما هو قائم الآن، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وحل مشكلات المستثمرين، والعمل على إيجاد وسائل تيسير لآليات دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق المصرية.

استكمال مشروع التأمين الصحي

وطالبت بضرورة استكمال مشروع التأمين الصحي ليشمل جميع المحافظات، والتوسع في مجالات البحث العلمي للنهوض بالتعليم المهني، مؤكدة على اهمية الاستمرار في دعم الشباب والمرأة واصحاب الاحتياجات الخاصة مؤسسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا وتنفيذيًا.

وتابعت أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تحدد أولويات الإنفاق الحكومي وتلتزم بذلك، إضافة إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية تنفذ وفق أهداف وتوقيتات محددة المراحل.