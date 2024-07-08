رابط التطوع في مبادرة حياة كريمة.. «شارك وخليك إيجابي»

تتيح مؤسسة حياة كريمة التطوع للعمل فيها، دون أي شروط، وذلك في ظل حرصها على الوصول إلى كافة الفئات المحتاجة في جميع قرى ونجوع مصر، حيث تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والصحية والتعليمة لتلك الفئات التي تحتاج لدعم الدولة.

فئات تستطيع التطوع في مؤسسة حياة كريمة

ويمكن لأي شخص التطوع في مؤسسة حياة كريمة، فهي مفتوحة لجميع أفراد المجتمع الراغبين في العمل التطوعي من خلال المؤسسة فى القاهرة الكبرى، وجميع المحافظات الجمهورية، لتلبية جميع احتياجات المواطننين في الحصول على حياة كريمة.

رابط إلكتروني للتطوع في مؤسسة حياة كريمة

وفي إطار التسهيل على الراغبين في التطوع، أتاحت المؤسسة رابطًا إلكترونيًا للتقديم من هنــــــا، ولكن يجب كتابة البيانات المطلوبة بدقة والضغط على أيقونة إرسال، وبعد ذلك ستتواصل المؤسسة مع الراغبين في التطوع.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة، منذ نشأتها، تحرص على إحداث تغييرواضح وشامل في حياة الأسر المصرية التي تحتاج لرعاية ودعم، حيث تبني المدارس، والوحدات الصحية، وتنظم القوافل العلاجية، وتعمل على توصيل المرافق من «غاز- كهرباء- مياة - صرف صحي»، وإعادة بناء المنازل غير الصالحة للسكن، أو المتهالكة في الكثير من القرى والنجوع.