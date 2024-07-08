«العربي الناصري»: التعليم والصحة والسلع الغذائية على رأس أولويات الحكومة الجديدة

قال محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، إن ملفات الأمن القومي لها كل الأولوية التي يحب على الحكومة الجديدة العمل عليها، ويأتي على رأسها ملف الكهرباء، إضافة لملف السلع الغذائية وانخفاض نسبة الفقر.

الحكومة الجديدة

وأوضح جلال في تصريح لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل على استقرار الاقتصاد الفترة القادمة، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، ويجب علينا تقديم الدعم لها حتى تكلل مساعيها بالنجاح، فكلنا في النهاية في خدمة الوطن، مشيرا إلى أهمية دور الأحزاب والكيانات السياسية في دعم الحكومة من خلال التقدم بمقترحات ومشروعات من شأنها السيطرة على أي أزمات محلية أو تداعيات لأزمات عالمية كالأزمة الاقتصادية.

الحزب العربي الناصري

وأكد نائب رئيس الحزب العربي الناصري، على أنه من الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة أيضا تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مجموعة من السياسات التي تركز على «التعليم، الصحة، الاقتصاد، والبيئة»، وتطوير المناهج لتتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية بزيادة التمويل وتوسيع البنية التحتية الطبية، وفي الاقتصاد، بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، واعتماد سياسات تهدف إلى حماية البيئة، مثل الترويج لاستخدام الطاقة المتجددة وتقليل التلوث.