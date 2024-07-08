«صيّف بـ50 جنيها».. أرخص الشواطئ في العين السخنة

تعد الشواطئ المفتوحة والمجانية أحد أهم الحلول للأسر والعائلات والرحلات الشبابية للاستمتاع برحلات اليوم الواحد، أو قضاء العطلة الأسبوعية على البحر، وذلك بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الفنادق والمنتجعات السياحية على البحر الأحمر.

أرخص الشواطئ المفتوحة والمجانية في العين السخنة

وتنتشر الشواطئ المفتوحة في مدينة العين السخنة بطول ساحل البحر الأحمر بدء من منطقة الأدبية وصولا إلى مدينة العين السخنة، بأسعار متفاوتة تبدأ من 80 جنيها للفرد، فيما تنتشر الأماكن المفتوحة بطول الساحل مجانية دون أي رسوم الا أنها تفتقر للخدمات.

وبحسب البيانات الرسمية للشواطئ والمنشورة علي صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن أرخص الأسعار هي:

1- شاطئ البترول

يُصنف شاطئ البترول كواحد من أفضل شواطئ العين السخنة المجانية، إلى جانب تميزه بقربه من العديد من القرى السياحية والفنادق.

ويقع شاطئ البترول فى الكيلو 65 على طريق العين السخنة، ويضم عددا من حمامات السباحة التي يمكن الاستمتاع بها، وتبلغ رسوم الفرد الواحد 80 جنيها ومجانا للأطفال.

2- شاطئ واحة مينا

شاطئ واحة مينا أحد أهم الشواطئ في مدينة العين السخنة، ويتميز بانخفاض رسوم الدخول، والتي تبلغ 120 جنيها فقط للفرد الواحد، ويقع الشاطئ على طريق «السخنة- الغردقة» في منطقة من أهم المناطق السياحية في المدينة.

3- شاطئ الزهور

يعتبر شاطئ الزهور من الشواطئ التى تناسب العائلات والأفراد بشكل كبير، لاحتوائه علي شاليهات يمكن تأجيرها لمدة يوم واحد، إلى جانب وجود حمام سباحة ومدينة ملاهي للأطفال، ويقع الشاطئ في الكيلو 25 على طريق «السويس- السخنة».

ويبلغ سعر دخول الزهور بيتش 125 جنيها للفرد الواحد، وترتفع في العطلات الرسمية والأعياد وتصل إلى 150 جنيها، إلى جانب وجود تخفيضات للأطفال ودخولهم مجاني حتي سن 10 سنوات.

4- شاطئ اللؤلؤة

شاطئ اللؤلؤة أحد أبرز شواطئ العين السخنة، ويتميز بالرمال الناعمة عن باقي الشواطئ، والمياه الصافية، ويقع في الكيلو 24 على طريق «السويس- السخنة».

وتختلف أسعار شاطئ اللؤلؤة في العين السخنة حسب أيام الأسبوع، ويختلف بين 250 جنيها طوال الأسبوع عدا العطلات والإجازات الأسبوعية يصل إلى 300 جنيه للفرد.

5- شاطئ السماد

يعد شاطئ «السماد» أرخص شاطئ في مدينة السخنة، وتبلغ رسوم دخول شاطئ 50 جنيها للفرد ومجانا للأطفال حتى 12 عاما، ويتميز الشاطئ بوجوده في منطقة هادئة ليعتبر بيئة مهيئة للاسترخاء والراحة.

ويقع شاطئ السماد فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وتنخفض أسعاره مقارنة بأسعار باقي الشواطئ الممتدة علي ساحل مدينة السخنة.