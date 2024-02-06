تقدم بتنفيذ محطة الضبعة للقطار السريع ضمن تنفيذ خط «العين السخنة - مطروح»

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تقدم الأعمال بمحطة الضبعة للقطار السريع ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح»، موضحة أنه يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول نحو 675 كم.

عدد محطات الخط 21 محطة

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، أن عدد محطات الخط 21 محطة «13 محطات قطار سريع، 8 محطة إقليمية» وسيتم التنفيذ خلال 24 شهرا، مؤكدة أن السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة، أما بالنسبة للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يخلق مناطق تنموية كاملة، فضلاً عن دوره في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، على المشروع مؤكدة أنه يعتبر بمثابة نقلة نوعية في منظومة النقل في مصر، ويشجع عمليات الاستثمار، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن المشروع يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، ويتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة التي تعمل الدولة على التوسع فيها.