فضيحة جديدة لنتنياهو.. منح نجله جواز سفر دبلوماسيا لتأمينه في الخارج

مرت 3 أشهر ونصف على قرار المحكمة العليا الذي طلب تفسيرًا من السلطات الإسرائيلية ويائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول امتلاك الابن جواز سفر دبلوماسي ممنوح من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

طلب تفسير امتلاك جواز سفر دبلوماسي

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن السلطات طلبت أيضا تفسيرا حول امتلاك أيضا عدد من رؤساء السلطات نيابة عن الليكود جوازات سفر دبلوماسية رغم عدم عملهم في السلك الدبلوماسي، وسط تحقيقات موسعة تجريها وحدة النخبة من الشرطة في لاهاف 433.

بدوره قدم المحامي رؤوفين بيليت التماسا إلى المحكمة العليا في مارس الماضي في أعقاب أنباء إعلامية، تبين منها أن نتنياهو الابن حصل على جواز سفر دبلوماسي في الاتجاه الواضح لوزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين، وذلك على الرغم من موقف كبار مسؤولي الشرطة بأن نتنياهو الابن لا يستوفي المعايير ولا يشغل منصبا دبلوماسيا.

وتوجه المحامي بيليت للنائب العام الإسرائيلي، أميت إسمان للنظر في الأمر، في الوقت الذي أكد المدير العام لوزارة الخارجية رونان ليفي ماعوز، الذي تولى منصبه للتو، أعلن أنه بناءً على توجيهات الوزير، منح جواز السفر بالاعتماد على اعتبارات أمنية واضحة.

أوامر إصدار جوازات السفر الدبلوماسية

وفي ديسمبر 2023، ورد في صحيفة «هآرتس» أن وزير الخارجية آنذاك كوهين أمر بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء نافذين في الليكود، بما في ذلك نجل رئيس الوزراء يائير، على الرغم من أنه لا يستوفي الشروط للحصول على جواز سفر.