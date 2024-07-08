زوجة زيزو توجه رسالة مؤثرة بعد وفاة أحمد رفعت.. نداء وتوضيح للجماهير

ما تزال فاجعة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، تُلقي بظلالها على الوسط الرياضي، عقب توقف قلبه مجددا، بعد نحو 4 أشهر من سقوطه داخل الملعب، خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ونجاح الأطباء -حينها- في إنعاشه بعد ساعة ونصف.

هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قررت الخروج برسالة مؤثرة للجماهير، لتلقي الضوء على الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها اللاعبين.

رسالة زوجة زيزو بعد وفاة أحمد رفعت

نشرت زوجة زيزو، عبر حسابها على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، رسالة من أحد الجماهير جاء نصها: «أنا من النهاردة بره حوارات الكورة دي ونلعب على نفسية اللاعب ونوقع لاعب والجو ده.. يا ريت كل حاجة تاخد حجمها الطبيعي في حياتنا، المنافسة جوه الملعب وبحدود وبتنتهي مع الماتش».

وعلقت زوجة زيزو على رسالة المشجع بجملة: «يا ريت حقيقي نفهم الكلام ده كويس ونرتقي شوية، اللاعيبة دي مش ملك حد أبدا».

زيزو يشكر جماهير الزمالك على تكريم الراحل أحمد رفعت

ووجه زيزو التحية لجماهير الزمالك، التي نعت لاعبها السابق أحمد رفعت في المدرجات خلال مواجهة الإسماعيلي أمس في الدوري، حيث وضعت صور اللاعب الراحل وكتبت: «توقف قلبه فأوجع قلوبنا.. في الجنة يا رفعت».

ونشر زيزو صورة الجماهير في المدرجات معلقا: «ربنا يرحمه ويغفر له يا رب».

وكان الوسط الرياضي استيقظ أمس الأول، على خبر وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، عقب توقف قلبه، بعد 4 أشهر من إنقاذ حياته عقب سقوطه المفاجئ داخل الملعب.