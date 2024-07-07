بعد أزمة أحمد رفعت.. طبيب: حجم وسُمك قلب الرياضي أكبر من الشخص العادي

أكد الدكتور عادل الإتربي، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، أن هناك نوعا من الخوف والتوتر لدى الكثير من المواطنين، موضحًا أن تحت سن الـ40 ليس هناك ما يدعو لإجراء تحليل متطور إلا في حالات محددة، وجود تاريخ مرضي في الأسرة، مشددًا على أنه من يعاني من تاريخ مرضي بالعائلة عليه إجراء الفحوصات باستمرار.

تحاليل الشخص الرياضي

وأوضح «الإتربي»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على «بين السطور»، عبر راديو أون سبورت إف إم، أنّه لا بد من إجراء تحاليل السكر والكلوستور ورسم القلب وموجات صوتية، والرياضي له طرق أخرى للحماية يختلف عن الشخص العادي، مشددًا على أنه قبل التقدم للاحتراف في الرياضة لا بد من إجراء فحص شامل من ضمنه كهرباء القلب وعضلة القلب وهناك تخصص في الطب اسمه «الطب الرياضي».

بعد وفاة أحمد رفعت، وشدد على قلب الرياضي له مواصفات مختلفة يكون حجمه وسُمكه أكبر وبه بعض التغيرات في رسم القلب، موضحًا أنه حاليًا بدأ أن يكون هناك تخصص «الطب الرياضي» وهناك مراكز متخصصة لتقيم اللاعبين ويتم إجراء الكشف الطبي على اللاعبين، وكان يتم الاعتماد على تقارير طبية ولكن الآن تطور الطب ولا يصح أن يدخل ويشارك أي شخص بالرياضيات بدون تقييم شامل ووافٍ.