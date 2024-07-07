وزير الرياضة: سنعلن نتائج التحقيق في أزمة أحمد رفعت.. والمخطئ سيحاسب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقوم بدورها إزاء الأزمات التي تحدث سواء بالنقاش أو التفاوض أو التحقيق، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث في ملابسات أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت.

واقعة أحمد رفعت

وأوضح «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، أن ما قامت به الدولة سواء وزارة الصحة أو الشباب والرياضة أو حتى نادي فيوتشر بعد سقوط أحمد رفعت خلال المبارة كان دور سريع جدا وقوي.

وتابع: «لكن نحن عند الحالة الأخيرة، عندما خرج وتحدث عن أزمة نفسية مر بها، كان يجب أن يكون لنا دور من خلال التحقيق في سفر اللاعب للخارج، وسنعلن للرأي العام نتائجه بشكل شفاف، مشددًا على أنه ستتم محاسبة المخطئ في أزمة سفر أحمد رفعت للخارج بعد انتهاء التحقيقات حال وجود إدانة».