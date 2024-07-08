«مستثمري العاشر من رمضان»: تنوع الخبرات في الحكومة الجديدة يعكس رؤية مصر الاقتصادية

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بتنوع الخبرات التي تتمتع بها الحكومة الجديدة بما يعكس رؤية القيادة السياسية في مواكبة التغييرات والتحديات التي تمر بها مصر، خاصة في الملف الاقتصادي، ودعم عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

توطين الصناعات أبرز اهتمامات الوزارة

وطالب الحكومة بوضع ملف دعم وتوطين الصناعة على عاتقها، وأن تعزز دور القطاع الخاص ومشاركته بفعالية في دعم الاقتصاد، مع تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تتواكب مع رؤية وتطلعات مصر 2030 فى ظل التغييرات والتداعيات السلبية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري.

خطة اقتصادية تنموية

وأشار إلى أهمية الدور السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة في إحداث توازن مهم بين تطلعات الخطة الاقتصادية التنموية المنفتحة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وبين مراعاه الوضع الاقتصادي للمواطن المصري وانعكاسات النمو الاقتصادي على حياته بشكل ملحوظ.