«مستثمري العاشر»: على الحكومة وضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة سمير عارف، اجتماعها الشهري للوقوف على آخر مستجدات القطاع الصناعي بالمدينة ومناقشة مقترحات المستثمرين، ووضع الحلول للتحديات التي تواجه رجال الصناعة بالمدينة.

حضر الاجتماع سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، ونائبيه محيي حافظ وصبحي نصر، وعادل إسماعيل أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للجمعية.

وهنأ مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان الحكومة الجديدة على توليها المسئولية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم مؤكدين دعمهم الكامل لكل أجهزة الدولة ومساندتها خلال المرحلة المقبلة.

الصناعة ودعم المُنتجين على رأس أولويات الحكومة

وطالب سمير عارف رئيس مجلس الإدارة بأنَّ يكون ملف الصناعة ودعم المُنتجين على رأس أولويات الحكومة الجديدة لزيادة عجلة الإنتاج ودعم التصنيع والتصدير.

واستعرض مجلس الإدارة العديد من الملفات التي تخدم مستثمري العاشر من رمضان أهمها مناقشة التصور النهائي للدليل الإلكتروني والذي سيشكل طفرة كبيرة في تحديث قاعدة بيانات المصانع والشركات بالعاشر من رمضان، والتي تضم أكثر من 5 آلاف مصنع بخلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مقدمين الشكر إلى محمد نور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدليل.

كما حرصت جمعية المستثمرين على استقبال المهندس جمال صديق رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، لمناقشة أزمة انقطاعات الكهرباء في المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وتخوفات أصحاب المصانع من انقطاعات التيار الكهربائي على خطوط الإنتاج.

وتدرس جمعية مستثمري العاشر مقترحا للعرض على الأجهزة المعنية بشأن توفير الدعم اللازم للمصانع التي تريد تركيب محطات الطاقة الشمسية من خلال تسهيلات تمويلية للمصانع في هذا الصدد.

وتتضمن خطة مجلس إدارة الجمعية لدعم المصانع خلال المرحلة المقبلة إجراء العديد من اللقاءات والندوات مع الوزراء والمسئولين لتجسيد التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية خاصة مدينة العاشر من رمضان.