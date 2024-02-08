بعد قرارات الحماية الاجتماعية.. «مستثمري العاشر» تطالب رجال الصناعة بدعم جميع العاملين

أشادت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأُسر ومحدودي الدخل في مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والفئات الأكثر احتياجا.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وطالب من رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادي هو عنوان المرحلة المقبلة، والأخذ في الاعتبار كل العاملين بالقطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة، من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل الجميع دون استثناء، لكي يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسى.

وأكد أن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصري اقتصاديا عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل، جاءت في وقتها، بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته للظروف المعيشية للأسر المصرية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.