«مستثمري العاشر» تناقش خطة إنهاء مشروعاتها التنموية لخدمة سكان المدينة

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا دوريًا، بحضور المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لمناقشة إنجاز المشروعات التنموية للجمعية لخدمة مستثمري المدينة وسكانها.

سمير عارف: يجب تكاتف جهود المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري

رحّب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مؤكّدًا أهمية تكاتف جهود المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري بمزيد من الإنتاج وتوفير فرص العمل في الصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، شكّل مجلس الإدارة الجديد مجموعة عمل برئاسة المهندس حمدي عتمان، نائب الرئيس لشئون المشروعات، لمتابعة أعمال المبنى الجديد للجمعية، والذي سيضم العديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمرون.

الانتهاء من أغلب أعمال المرافق والخدمات للمجاورة السكنية بالعاشر من رمضان

كما أكد مجلس الإدارة على الانتهاء من أغلب أعمال المرافق والخدمات للمجاورة السكنية، والتي تشتمل على (التليفونات والغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي وربطهم بالشبكات الرئيسية).

وطرح الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، مشروعًا لتطوير وتشغيل معرض مدينة العاشر من رمضان، بهدف جعله منفذا رئيسًا لمنتجات مصانع العاشر من رمضان.

كما أعلن المهندس محمد نور، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدليل، عن قرب الانتهاء من دليل مستثمري العاشر من رمضان، والذي سيسهم في توفير قاعدة بيانات حقيقية لمصانع العاشر من رمضان وتوثيق العلاقات بين المصانع الكبيرة والصغيرة.

وأعرب المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تعاونه مع جمعية المستثمرين في تذليل كافة العقبات لإنجاز كافة مشروعات الجمعية، والتي تهدف إلى خدمة المستثمرين والسكان معاً.