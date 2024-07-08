وزير الخارجية يشكر «الأونروا» لجهودها في إغاثة الشعب الفلسطيني 

تقدم بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، بالشكر والتقدير باسم الحكومة المصرية والقيادة المصرية والشعب المصري لوكالة الأونروا على الجهد العظيم الذي تقوم به الوكالة في خدمة الشعب الفلسطيني، مقدما التعازي في شهداء الأونروا ممن ضحوا بأرواحهم نتيجة العدوان السافر والغاشم من أجل إغاثة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للأنروا، أن وكالة الأونروا تعد أحد أهم وكالات الأمم المتحدة لأنها تعمل في المجال الإنساني، خصوصا على ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهو ما يؤكد دور الأونروا، الذي يمتد لرعاية شؤون الفلسطينيين خارج وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.