وزير الخارجية والهجرة: مصر لن تدخر أي جهد لمساعدة السودان في الخروج من أزمته

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن البيان الختامي الذي نتج عن مناقشات القوى السياسية السودانية، يؤكد أنه على الرغم من اختلاف الآراء، إلا أنه لا يوجد اختلاف حول حب الوطن، مشددًا على أن الجميع يضع مصلحة السودان والسودانيين في صدارة أولوياتهم، وأن المصلحة الوطنية تحظى بأعلى درجات الأولوية بالنسبة للقوى السياسية.

مساعدة السودان في الخروج من أزمته الحالية

وأضاف «عبد العاطي»، خلال كلمته في ختام مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، الذي عُرض عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، تؤكد باستضافتها لمؤتمر القاهرة اليوم، أن السودان في قلب كل مصري، وأن مصر لن تدخر أي جهد لردم الصدع ومساعدة السودان في الخروج من أزمته الحالية».

وتابع: «حضور ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لهذا المؤتمر، يُؤكد على دعم المجتمع الإقليمي والدولي لكافة الجهود المبذولة؛ لإيجاد حلول للأزمة السودانية ولإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق».

استعادة الاستقرار في السودان

وأشار إلى أن هذه الدول والمنظمات ستعمل على جعل مخرجات المؤتمر حجر الزاوية، في إعادة بناء مازال يتطلب جهدًا كبيرًا لاستعادة الاستقرار في السودان، وللخروج من التهديدات التي تُشكل تهديدًا على كيان الدولة السودانية، وتهديدًا على الأمن الإقليمي والدولي».

واختتم بالدعوة إلى كافة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والدولية لدعم مخرجات المؤتمر والمساهمة في مساعدة السودان في هذه الأزمة، بالإضافة إلى دول الجوار التي تتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة للانعكاسات السلبية للعنف المستمر في السودان، والذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف ومعاناة شعوبها.