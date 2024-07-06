باحثة: كلمة وزير الخارجية في مؤتمر القوى المدنية السودانية مهمة ولمست جميع النقاط

أكدت سمر إبراهيم، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلمة السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التي ألقاها اليوم، في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، كانت مهمة للغاية ومؤثرة جدًا، ولمست العديد من النقاط المهمة، وأكد فيها ضرورة التوصل لحل سياسي وتوافق سياسي ينبع من رؤية الشعب السوداني.

الصراع السوداني

وأشارت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر تؤمن بأن الحل في الصراع السوداني نابع من السودانيين أنفسهم، مؤكدة أن تصريحات وزير الخارجية اليوم تؤكد على اتجاه السياسة الخارجية المصرية تجاه الملف السوداني.

توافق سياسي بين القوى المدنية السودانية

وأوضحت أن وزير الخارجية ذكر عدة نقاط مهمة، أبرزها ضرورة التوصل لحل سياسي ينبع من السودانيين أنفسهم أو من رؤية سودانية خالصة، وهذا يشير إلى عدد من الدلالات بينها أن مصر حريصة على إحداث توافق سياسي بين القوى السياسية المدنية.

وقالت إن مصر أكدت تكاتف الجهود مع كل المؤسسات والمنظمات الفاعلة ذات الصلة في الملف السوداني.