وزير الخارجية: مصر لن تقبل بأي بديل لوكالة الأونروا في فلسطين

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، إن الأونروا لها تاريخ إنساني طويل وإسهام فعلي على الأرض، كما أنها هي جزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين على المجتمع الدولي، ولذلك نؤكد الحرص الدائم على العمل المشترك مع وكالة الأونروا لأداء مهمتها السامية، مشيرا للحملات التي يتم شنها على وكالة الأونروا لزعزعة مصداقية الوكالة ولكنها ليست جديدة فهي تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للأنروا، أن مصر لن تقبل ولن تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة الأونروا؛ لأنه لا بديل عنها باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين.