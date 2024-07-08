وزير الخارجية: عمل «أونروا» لن ينتهي إلا بعد حصول الفلسطينيين على حقوقهم

طالب بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة لـ«أونروا» بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول؛ لأنّ هذا يعني مشاركة في المجاعة واستخدام المجاعة سلاح عقابٍ جماعي للفلسطينيين، وهو أمر غير مقبول ويزعزع في مصداقية المنظومة الأممية والنظام متعدد الأطراف، ويُثير الكثير من القضايا حول إزدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي في بعض القضايا وتجاهل القانون الدولي في بعض القضايا الأخرى.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لـ«أونروا»، أنّ عمل الأونروا في فلسطين لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينين على حقوقهم سواء بالعودة أو بالتعويض وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.