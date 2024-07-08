المفوض العام للأونروا: 250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع

قال فيليب لازريني، المفوض العام للأونروا، إنه جرى توجيه حوالي 250 ألف فلسطيني للخروج من خان يونس، وهذه تعد المرة السادسة أو السابعة التي يحدث بها هذا الأمر، لافتا إلى أن العيش في غزة يعني عدم وجود ملاذ آمن، وأن نصف سكان غزة تحت سن 18عاما، ويوجد حوالي 600 ألف فتاة وفتى يعيشون تحت الأنقاض وتعرضوا لصدمات كبيرة، وهم في عمر المدرسة الإعدادية والثانوية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «نواجه خطورة حرمان جيل بأكمله في التعليم، فالتعليم حق من حقوق الفلسطينيين، وهو الأمر الوحيد الذي لم يجري أخذه من الفلسطينيين، إذ إنه كان دائما مسار لتحقيق مستقبل أفضل»، مؤكدا أنه يجب وضع هؤلاء الأطفال في بيئة تعليمية.

وتابع: « لا يوجد بديل للأونروا قادر على تقديم الخدمات التعليمية إلا إذ كان هناك دولة قادرة على أن تكون في غزة لتقديم الخدمات التعليمية على هذا النطاق، ولدينا دورا نؤديه في هذا الصدد»