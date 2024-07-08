رفع 39 ألفا و340 طن قمامة ومخلفات من شوارع الشرقية خلال شهر 

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية 39 ألفا و340 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر يونيو الماضي، من مراكز الزقازيق وأبو كبير وههيا ومدينة القرين وحي أول الزقازيق، بواقع 1967 نقلة، إضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة .

رفع أكثر من 39 ألف طن قمامة ومخلفات مباني

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 39340 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1967) نقلة خلال شهر يونيو الماضي ، منها 5240 طنا من النقطة الوسيطة بمركز أبوكبير، بواقع 262 نقلةز

استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة، للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.