المفوض العام للأونروا: استمرار خدماتنا في غزة مرهون بإيجاد حلول سياسية

قال فيليب لازريني، المفوض العام للأونروا: «إذا التزم المجتمع الدولي اليوم بوضع خارطة طريق تؤدي إلى وجود حلول سياسية فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، فإن الأونروا ستكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات التنمية الإنسانية التي تقديمها للاجئين الفلسطينيين».

وفيما يتعلق بالإدعاءات الخاصة باستخدام مقرات الأونروا من قبل الفصائل الفلسطينية، أضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «استمر في الدعوة إلى إجراء تحقيق من أجل وضع كل الأشخاص المسؤولين أمام المساءلة، فاستخدام المقرات أو المدارس التابعة للأونروا لأغراض عسكرية أمر يعد عدم احترام للقانون الدولي، وليس لدينا قدرة على إجراء تحقيقات حالية لأن المنطقة مازالت بيئة عسكرية نشطة» .

وتابع: «نأمل بمجرد الوصول إلى وقف إطلاق النار، أن يتثنى لنا مكان وقدرة تحقيقية لكي نفهم ونرى ما الذي يحدث؟».

وأكد أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة متأخرا ولكن نحن بحاجة إليه، كون الفلسطينيون في القطاع تعبوا بشدة، مشيرا إلى الحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية، ويجب أن يكن لدينا القدرة على الوصول إلى جميع أطراف غزة، قائلا: «هذه الحرب تخطت كل شئ ممكن فيما يتعلق بالتهجير والتدمير وقتل المواطنين»، مؤكدا أن غزة لم تصبح أرض ملائمة للأطفال على الإطلاق.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى توجه فيما يتعلق بما سوف يحدث بعد ذلك، ونريد معرفة بما الذي يتوقعه الناس حول مستقبل غزة»، موضحا أن السؤال الذي يجب طرحه «ما هو مستقبل تطلعات الفلسطينيين؟».

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