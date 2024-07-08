«زعم بيع امتحان الكيمياء».. رد عاجل من «التعليم» على «مُعلم الفلاشة»

علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، على الادعاءات التي قالها مُعلم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنه عُرض عليه في شهر مارس فلاش ميموري يحتوي على أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة مقابل مبلغ مالي.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ادعاءات ذلك المعلم كاذبة؛ لأن بدء إجراءات وضع أسئلة الامتحانات للثانوية العامة جرت في شهر مايو وليس قبل ذلك.

سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة

وأضاف أن ⁠هناك سلسلة إجراءات لسحب الأسئلة من بنوك الأسئلة ووضع عدد من النسخ المتعلقة بكل امتحان، ولا تكون اللجنة التي تقوم بمراجعة الأسئلة عقب سحبها من بنوك الأسئلة على علم بالنسخة النهائية التي يتم اختيارها في المطبعة، فضلا عن وجود إجراءات مُشددة لضمان الحفاظ على سرية النسخة النهائية لكل امتحان.

وشدد المصدر على أن وزارة التربية والتعليم ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية ضد المعلم لادعاءاته الكاذبة وإحداث حالة بلبلة وتشكيك في منظومة الامتحانات.