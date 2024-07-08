بيان من «التعليم» بشأن بيع أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا ردا على ما جرى تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، وتؤكد الوزارة أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الإجراءات المشددة.

النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة، أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي جرى الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة، وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.

وتناشد الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.