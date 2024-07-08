«التعليم» تكشف نتيجة التحقيق في تطابق أسئلة الكيمياء للثانوية العامة

أصدرَت وزارة التربية والتعليم، بيانًا عاجلًا ردًا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024-2023 والذي يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتمّ تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والاعلان.

لجنة الفحص تتوصل إلى عدم تطابق الأسئلة المتداولة مع امتحان الكيمياء

وأكّدت وزارة التعليم أنَّ لجنة فنية متخصصة تولت فحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، إذ توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.

لا وجود لروابط الفيديوهات المتداولة لأسئلة الكيمياء.. ورصد رابط وحيد عبارة عن مراجعة

وأشارت وزارة التعليم إلى أنَّه بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت، ولم يتمّ التوصل إلا إلى «رابط واحد» لإحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم، والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.

‏‎وتابعت أنَّ اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة توصلت إلى أنَّ هناك اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والأسئلة التي وردت في الامتحان.

‏‎تشابه في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة

وبينت أنَّ اللجنة توصلت إلى أنَّ هناك تشابه في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة، وهو يعد أمرًا واردًا، نظرًا لأن جميع الأسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.