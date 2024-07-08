إشارات مخيفة في منطقة اختفاء مراهق بريطاني.. كأنها مشاهد من فيلم رعب

البحث عن أشهر مراهق بريطاني مفقود منذ أكثر من أسبوعين، ما يزال مستمرا، إذ يتواصل ظهور المفاجآت في واقعة اختفاء جاي سلاتر، يوما بعد يوم، بعد اكتشاف علامات مخيفة، تشير إلى وجود حياة في منطقة نائية بالقرب من مكان اختفائه، فما القصة؟

جاي سلاتر، الذي يعمل عامل بناء، ويبلغ من العمر 19 عامًا، المختفي منذ 17 يونيو الماضي، أثناء قضائه إجازة في منطقة رورال دي تينو في تينيريفي لحضور مهرجان موسيقي لمدة ثلاثة أيام مع أصدقائه، وبعد تتبع آخر إشارة، تم إرسالها من خلال اتصاله الهاتفي الأخير في المنطقة الجبلية بالقرب من قرية ماسكا، اكتشفت مفاجأة غير متوقعة.

علامات مخيفة بمنطقة اختفاء المراهق البريطاني

وبعد توقف الشرطة عن البحث عن المراهق، واصلت عائلة جاي وأصدقاؤه البحث بمساعدة محقق بريطاني سابق، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي كشفت علامات مخيفة في المنطقة التي اختفى بها «سلاتر».

اختفاء مراهق بريطاني يثير الجدل

«تنمو نباتات الصبار ذات الإبر الحادة على ارتفاع أعلى من رأس الرجل، ولا يوجد صوت آخر غير ضجيج الوزغات (الأبراص) التي تتسلل عبر الأشجار الكثيفة وعواء الريح البعيد فوق الوادي»، هكذا كشف التقرير، موضحا: «هناك بقايا مرعبة تدل على وجود حياة في الماضي، علامات مخيفة للحياة في أحد المساكن المهجورة الواقعة في الوادي، منها أربطة أحذية معقودة بأغصان صغيرة في رموز مخيفة تشبه مشاهد من فيلم رعب، وزجاجات مياه ملقاة، والأمر الأكثر غرابة، العثور على مجموعة من الملابس النسائية النظيفة».

وكان والد جاي، وارن، أعرب في وقت سابق عن اعتقاده بأنه ليس من الحكمة أن تغامر الأسرة بالدخول إلى الوادي، مشيرًا إلى خطورة الأمر، موضحا: «هذه جبال ضخمة، والتضاريس خطيرة، الدخول إلى هناك صعب للغاية».