انهيار جليدي خطير.. تحذير سويسري بعد ذوبان أجزاء من جبال الألب (فيديو)

ارتفعت حدة التحذيرات بشأن حدوث انهيارات جليدية على ارتفاعات عالية خاصة في منطقة جبال الألب الجنوبية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى العديد من الخسائر المادية والبشرية.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «حالة انهيار جليدي خطيرة.. معهد سويسري يحذر بعد ذوبان أجزاء من جبال الألب».

وأطلق المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في ديفوس تحذيرا من إمكانية حدوث انهيارات جليدية كبيرة للغاية، وأحيانا ضخمة في أجزاء من جبال الألب الجنوبية».

تحذير المعهد السويسري طالب المسؤولين عن منتجعات التزلج على الجليد باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث أي حوادث على المتسابقين، مشيرا إلى أنَّ خبراء الانهيارات الجليدية يراقبون الأوضاع في منتجعات التزلج من أجل إغلاق ممرات التزلج المعرضة للخطر، خاصة مع تزايد مخاوف أن تتسبب الرياح القوية في حدوث تراكمات كبيرة من الثلوج المنجرفة والتي هي عرضة بشكل خاص للانهيار».