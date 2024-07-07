وفد طلاب بريطاني يشارك في برنامج تدريبي بجامعة طنطا

استقبلت جامعة طنطا وفدا طلابيا من جامعة برادفورد البريطانية، حيث التقى بهم الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، ضمن برنامج تدريبي تنظمه الجامعة لمدة شهر واحد لـ31 طالبا من طلاب الجامعة، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية، والعلمية المشتركة، وتعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأجنبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق الجامعة في اتفاقية التعاون مع جامعة برادفورد، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن اتفاقية التعاون مع جامعة برادفورد، تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا التي ترتكز على تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال التدويل والشراكات الفعالة مع الجامعات الأجنبية ذات المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية، موضحاً أن القدرات المتميزة للجامعة من حيث الموارد المادية والبشرية التي استطاعت الجامعة تدعيمها خلال السنوات الأخيرة كان لها أثر إيجابي في استقطاب الجامعات الأجنبية المتميزة في التصنيفات الدولية للتعاون مع جامعة طنطا.

المعايير القياسية

أوضح الدكتور محمد حسين، أن البنية الأساسية للجامعة من المنشآت والمعامل المتطورة التي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المعايير القياسية العالمية، بالإضافة إلى تجهيز وحدات إسكان فندقي فاخرة لاستقبال الطلاب، وتوفير سبل الدعم والرعاية، أسهمت في تحقيق المستهدفات التدريبية ورضا الطلاب المتدربين.

أضاف الدكتور أحمد نصر، أن الزيارة تتضمن برنامج ترفيهي لزيارة عدداً من المعالم السياحية والأماكن الترفيهية بالعديد من المحافظات، إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية داخل الجامعة، موضحا أن اتفاقية التعاون تشمل البرامج التدريبية والإعداد للمنح المزدوج ببعض البرامج الأكاديمية بكلية الهندسة، بالإضافة إلى التعاون البحثي والمؤسسي والتبادل الطلابي، مما يسهم في تحسين المكانة الريادية لجامعة طنطا في التصنيفات الدولية.