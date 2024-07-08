وزير الزراعة يستقبل السيد القصير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير وزير الزراعة السابق بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ حرص الأخير على تقديم التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه المسؤولية، متمنيا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

تقديم كل الدعم والتعاون

وأعرب فاروق عن تقديره بهذه الزيارة والعلاقة الطيبة التي تربطه بالوزير السابق، مشيدا بالجهود التي بذلها «القصير» خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدا الاستفادة من خبرته في استكمال العديد من الملفات الهامة، والبناء على الجهود السابقة.

تقديم التهنئة لوزير الزراعة ونائبه

كما قدم «القصير» التهنئة أيضا إلى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة على تجديد الثقة، مؤكدا استعداده لتقديم كل الدعم والتعاون، متمنيا لوزير الزراعة ونائبه كل التوفيق والنجاح ولبلدنا الغالية التقدم والازدهار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.