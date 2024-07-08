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صرف العلاج مجانا في العيادات الخارجية للمنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

كتب:

مريم الخطري
01:32 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 246 لسنة 2024 بشأن صرف الأدوية للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية في المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

قرار وزير الصحة بشأن صرف الأدوية من المستشفيات

وجاء نص القرار الوزاري كما يلي.

يتم صرف العلاج مجانا للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية في المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وذلك بالنسبة للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

واشترط قرار وزير الصحة أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، تحديث قائمة الأدوية بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.