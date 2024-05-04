«صحة الفيوم»: قافلة طبية مجانية لمدة يومين بمركز طامية.. صرف الأدوية مجانا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، انطلاق قافلة طبية علاجية مجانية تابعة لوزارة الصحة في إحدى قرى مركز طامية، موضحةً في بيان لها، إنّ أعمال القافلة بدأت السبت 4 مايو وتستمر حتى نهاية غد الأحد الموافق 5 من نفس الشهر، حيث تتضمن القافلة العديد من التخصصات الطبية لتقديم خدماتها لأهالي القرية.

وأشارت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، إنّ القافلة تنطلق في قرية خليفة يونس بمركز طامية ضمن القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة بصورة دورية.

تخصصات القافلة الطبية بالفيوم

وذكرت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّ القافلة الطبية المجانية تضم التخصصات الآتية:

عيادة الجراحة.

عيادتان للكشف عن أمراض الباطنة.

عيادة للكشف عن أمراض النساء والتوليد.

عيادتان للكشف على الأطفال.

عيادة للكشف عن الأمراض الجلدية.

عيادة للكشف على أمراض المسالك.

عيادة أسنان.

كشف بالمجان وندوات تثقيفية

وأوضحت الدكتورة نشوى جلال عمار مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، إنّ القافلة الطبية تقدم كافة الخدمات الطبية من كشف، وفحوصات، وصرف أدوية بالمجان، فضلًا عن تنظيم بعض ندوات التثقيف الصحي للمواطنين.

وأشارت إلى استمرار القوافل الطبية والعلاجية في القرى النائية بمختلف مركز محافظة الفيوم، لضمان وصول الخدمة الطبية اللائقة لجميع المواطنين في مختلف القرى والنجوع خصوصًا التي تبعد عن المدينة بمسافة طويلة، تيسيرًا عليهم.