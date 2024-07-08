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وكيل «اقتصادية النواب»: الحكومة تواجه تحديات ضبط الأسعار وتحسين الخدمات

كتب:

هانى حسن
01:33 م | الإثنين 08 يوليو 2024
محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

قال محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة، لأنه سيعود بكل الخير على جموع الشعب المصري. 

وأضاف «عبد الحميد» في لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «سنستمع لبرنامج الحكومة الذي سنتخذ قرارنا بناءً عليه، وأهم التحديات التي تواجه الحكومة هي التحديات الاقتصادية». 

وتابع: «الناحية الاقتصادية ستعود على المواطن، الذي يهمه استقرار الأسعار أو يلمس نزولا في بعض الأسعار، وأن يتحسن المستوى المعيشي وأن يحصل على خدماته بالحوكمة، كما يهمنا الناحية الزراعية والصناعية». 

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بقلم هانى حسن