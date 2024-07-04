وزير التعليم العالي: فتح الحرم الجديد لجامعة سنجور في برج العرب سبتمبر المقبل

أكّد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّه سيتم فتح الحرم الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب بالإسكندرية سبتمبر المقبل، مضيفا ان الوزارة تستهدف رؤية جديدة لدعم استراتيجية الدولة لتحالف التنمية بين الجامعات المصرية.

العالم يتجه حاليا نحو البرامج الجديدة

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال إلقاء كلمته بمؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعات المصرية و الفرنسية بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ان التعاون يأتي في إطار تحقيق أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن العالم يتجه حاليا نحو البرامج الجديدة والرقمنة، مشيرًا إلى مصر حصلت على عدد كبير من المنح الدراسية من دولة مصر، مؤكدا ان التعاون اليوم يؤكد تحقيق المبادرة الرئيسية بشأن تحالف وتنمية.

تطوير التعاون العلمي والجامعي

ومن جهته، قال السفير الفرنسي في مصر، «سعداء بالتعاون والشراكة بين البلدين في المجال العلمي والبحثي وهي أولوية لقادة الدولتين»، مؤكّدًا أنه يجرى العمل على تطوير التعاون العلمي والجامعي بين الدولتين، موجها الشكر للجامعات المشتركة.

وأضاف السفير الفرنسي أنَّ شباب مصر يتمتع إمكانيات هائلة وكبير يتمتعون بها، لافتًا إلى أنَّ مصر تعلب دورا محوريا في المنطقة وكذلك أفريقيا و التعاون القائم بين البلدين يعزز أكثر قيم التعاون بينهم.

وأشار إلى أنَّ التعاون الجديد سيؤدي إلى إنشاء حرم جامعي في الجامعة الفرنسية و كذلك التخصصات والبرامج الفرنسية و غيرها من المجالات لافتا الي ان الشهادات الممنوحة للطلاب في الجامعات الفرنسية ستكون مزدوجة بين البلدين.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا إضافة عدد من البرامج الجديدة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن هناك عددًا من المنح الدراسية جرى تقديمها لمصر تتعلق بالحصول على درجات الدكتوراه في عدد من التخصصات العلمية و البحث العلمي.