تقديم خدمات طبية لـ679 ألف شخص مجانا ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بالمحافظة قدمت الخدمة الطبية لـ678 ألفا و973 مواطنا، خلال 6 أعوام الماضية، وذلك بعد تنفيذ 345 قافلة بالمناطق النائية.

توقيع الكشف الطبي على المرضى في تخصصات مختلفة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية وقعت الكشف الطبي على المرضى في تخصصات طبية عديدة، بلغ عددها 13 تخصصا، هي الجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والنساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والعظام، والأسنان، والجلدية، والروماتيزم والتأهيل، والمسالك البولية، إضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل 4916 حالة مرضية تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف «مسعود»، أن هذه القوافل الطبية تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مؤكداً حرص وزارة الصحة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، آملا من الفرق الطبية بذل المزيد من الجهد لإيصال الخدمات الطبية لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية ضمن منظومة القوافل.