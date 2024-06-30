تنظيم 4 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا بالدقهلية خلال يوليو

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم قوافل طبية مجانية للمواطنين على مدار شهر يوليو، بمٌختلف التخصصات الطبية في القرى الأكثر احتياجا.

قوافل طبية مجانا في الدقهلية

وأوضح شريف مكين، أنه جرى توفير 4 قوافل على مدار الشهر، بمُعدل قافلة واحدة في الأسبوع في القرى الأكثر احتياجا، وجاءت الأماكن والتاريخ كالآتي:

- يوم 5 و6 يوليو قافلة طبية في قرية النزهة في مركز المنصورة.

- يومي 12 و13 يوليو تنظيم قافلة طبية قرية ميت دمسيس بمركز أجا.

- يومي 19 و20 يوليو قرية إصلاح الغيط مركز أجا.

- يومي 26 و27 قرية موسى العريس بمركز بلقاس.

التخصصات الطبية للقوافل الطبية بالدقهلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى توقيع الكشف على مختلف الحالات المرضية لكل الفئات التي من ضمنها التخصصات:

- الباطنة

- أطفال

- جراحة

- طب الأسنان

- جلدية

- رمد

- عظام

- نسا وتنظيم الأسرة

- إجراء تحاليل مختلفة للمرضى.

- حالة أشعة عادية وموجات صوتية.

- إجراء فحوصات ضمن مُبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والدم.

- تحويل حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لها.

- إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة.