«حياة كريمة» تطلق 9 قوافل طبية مجانية في الغربية خلال يوليو

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مجموعة من القوافل الطبية المجانية في محافظة الغربية، خلال شهر يوليو الجاري، وفقا للتوجيهات الرئاسية، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وتشمل القافلة 12 تخصصا، وتصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تواجد سيارات تنظيم الأسرة، وندوات التثقيف الطبي، بحسب ما أوضحته محافظة الغربية، في بيان لها.

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات بالإهتمام بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتنسيق مع محافظة الغربية و مديرية الطب البيطري بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا.