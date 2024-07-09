ما هي المدة القانونية لصرف معاش والد المطلقة بأثر رجعي؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مدة مُحددة يُمكن خلالها للمُستحقة للمعاش سواء كانت «مطلقة أو أرملة»، طلب المعاش بأثر رجعي كمستحقة عن الفترة التي كانت لا تتقاضى خلالها معاشًا عن المؤمن عليه.

طلب الحصول على المعاش بأثر رجعي

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للأرملة أو المطلقة التي تستحق معاشًا عن والدها المؤمن عليه أو والدتها أو شقيقها، أنّ تطلب الحصول على المعاش بأثر رجعي وذلك إذا لم تكن تعلم بأن لها الحق في الصرف.

5 سنوات كحد أقصى

والمدة القانونية التي تستحق أن تصرف فيها مستحقاتها بأثر رجعي هي 5 سنوات، وإذا مر عدد سنوات أكثر من ذلك، لا يحق لها الحصول على المعاش إلا بأثر رجعي لـ5 سنوات فقط لا غير.

ووفقًا للقانون، يحق للأرملة أو المطلقة أن تحصل على المعاش من الشهر التالي لوقوع الطلاق البائن أو الوفاة.