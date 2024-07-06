هيئة التأمينات الاجتماعية: حالتان تستحقان التعويض الإضافي بشروط

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالتان تستحقان مبلغ التعويض الإضافي، إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

الحالات التي تستحق التعويض الإضافي

ووفقًا للقانون يكون هناك حالتان تستحقان التعويض الإضافي إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

1- إذا حدث وثبت عجز المؤمن عليه بشكل كامل أو حدثت الوفاة نتيجة إصابة عمل وذلك بعد انتهاء الخدمة.

2- إذا انتهت خدمة الشخص المؤمن عليه بسبب حدوث عجز جزئي أو كامل أو وقوع الوفاة وذلك يؤدى لاستحقاقه المعاش.

أجر تسوية المعاش

كما أن قانون التأمينات أوضح، أن هذا التعويض يكون معادلًا لنسبة من الأجر السنوي وفقًا لسن الشخص المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، والمقصود بالأجر السنوي في هذه الحالة هو أجر تسوية المعاش مضروبًا في أثني عشر.

وأوضح أنه في جميع الأحوال يزداد المبلغ الخاص بالتعويض الإضافي بنسبة قدرها 50% في الحالات التي تكون ناتجة عن إصابة عمل.