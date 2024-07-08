تحذير من تدهور كارثي بسبب بركان إتنا وتهديد بالإخلاء.. ماذا يحدث في إيطاليا؟

ما يزال بركان إتنا الواقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية، الذي اندلع خلال الساعات الماضية، يلقي بظلاله، في ظل الصور الصادمة المنشورة له، ما جعل السلطات تتخذ عدة قرارات عاجلة لمواجهة تداعياته.

تحذير جديد أطلقته السلطات في جزيرة صقلية، في ظل ثوران اثنين من أكثر البراكين نشاطا في العالم، إذ أخبرت السكان بضرورة الاستعداد للإخلاء في أي لحظة.

بركان إتنا ينذر بتدهور كارثي

شهد بركان إتنا، الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة في إيطاليا، نشاطا مكثفا خلال الأيام القليلة الماضية، فيما ألقى بركان سترومبولي، الواقع قبالة الساحل الشمالي لجزيرة صقلية، الحمم البركانية في البحر.

«حالة تأهب قصوى» هكذا أصدرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، تحذيراتها، معلنة عن حالة تأهب قصوى لسترومبولي، محذرة من أن الوضع قد يتدهور بشكل كارثي بسبب بركان إتنا.

لقطات صادمةمن بركان إتنا

وتظهر اللقطات الصادمة لبركان إتنا الرماد والحمم البركانية تتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط ​​من البركان الذي يبلغ ارتفاعه 924 مترًا، بحسب موقع «Volcanodiscovery».

نيلو موسوميسي، وزير الحماية المدنية قال إن الجزيرة باتت تحت المراقبة، مضيفا أن السلطات تتأكد من أن خطط الإخلاء جاهزة، كما قامت إدارة الإطفاء بمضاعفة عدد رجال الإطفاء في سترومبولي بشكل استباقي.

وواصل المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، ومرصد إتنا في كاتانيا، مراقبة ظاهرة البركان، حيث لاتزال التذبذبات البركانية عند مستويات عالية.

كان بركان إتنا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، في فترة من الشدة في الأيام الأخيرة، حيث أضاء السماء بالقرب من مدينة كاتانيا.

وكانت تسببت سحابة من الرماد البركاني، الذي أحدثها بركان إتنا في إغلاق مؤقت لمطار المدينة، بسبب سقوطها على مدينة كاتانيا.