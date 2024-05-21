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مشاهد رعب لسكان جنوب إيطاليا بعد وقوع 49 هزة أرضية (فيديو)

كتب:

فادية إيهاب
11:30 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
هزة أرضية في إيطاليا

هزة أرضية في إيطاليا

في واقعة تعد غير مسبوقة لم تحدث منذ نحو 40 عاما في جنوب إيطاليا، شهدت منطقة كامبي فليغري قرب نابولي الإيطالية، عشرات الهزات الأرضية التي أرعبت مئات الآلاف من السكان دون وقوع أضرار كبيرة، بحسب تأكيد السلطات الإيطالية، وفي الوقت ذاته وثق العشرات مشاهد من تأثير ما حدث بسبب الزلازل التي وقعت متتالية. 

تفاصيل الهزات الأرضية في إيطاليا

ووفقا لما جاء في موقع «روسيا اليوم»، أكد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، أنه تم تسجيل هزة بقوة 4,4 درجات عند الساعة 20:10 بتوقيت إيطاليا وكانت على عمق 2,5 كيلومتر، وقبلها بوقت وجيز يعد دقائق ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجات أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وتعد «كامبي فليغري»، الشاهدة على سلسلة الهزات الأرضية منطقة بركانية، وقد كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، أنه بداية من الساعة 19:51 تم رصد نحو 49 هزة أرضية بالمنطقة.

مشاهد من آثار الهزات الأرضية

ومن جانبه، وصف ماورو دي فيتو، من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين سلسلة الهزات الأرضية الواقعة بأنها الأقوى منذ 40 عاما، فيما كشفت عناصر الإطفاء عن حدوث تشققات بجاني تساقط منحدرات بأرجاء مدينة بوتسولي التي يسكنها نحو نصف مليون شخص، وتتواجد بالمنطقة البركانية. 

وفي الوقت ذاته، قد أظهرت مقاطع فيديو صورها سكان المدينة الإيطالية لأرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف وذلك كتأثير ناتج من الهزات الأرضية

تعطيل الدراسة 

وفي بوتسولي، كشف لويجي مانتسوني، رئيس بلدية المدينة إن المدارس هناك ستبقى مغلقة حتى اليوم الثلاثاء، مضيقا إنه تم افتتاح مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.

  

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