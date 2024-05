مشاهد رعب لسكان جنوب إيطاليا بعد وقوع 49 هزة أرضية (فيديو)

في واقعة تعد غير مسبوقة لم تحدث منذ نحو 40 عاما في جنوب إيطاليا، شهدت منطقة كامبي فليغري قرب نابولي الإيطالية، عشرات الهزات الأرضية التي أرعبت مئات الآلاف من السكان دون وقوع أضرار كبيرة، بحسب تأكيد السلطات الإيطالية، وفي الوقت ذاته وثق العشرات مشاهد من تأثير ما حدث بسبب الزلازل التي وقعت متتالية.

ووفقا لما جاء في موقع «روسيا اليوم»، أكد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، أنه تم تسجيل هزة بقوة 4,4 درجات عند الساعة 20:10 بتوقيت إيطاليا وكانت على عمق 2,5 كيلومتر، وقبلها بوقت وجيز يعد دقائق ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجات أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وتعد «كامبي فليغري»، الشاهدة على سلسلة الهزات الأرضية منطقة بركانية، وقد كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، أنه بداية من الساعة 19:51 تم رصد نحو 49 هزة أرضية بالمنطقة.

