في قلب النار.. شباب يخوضون مباراة كرة قدم بجانب بركان غاضب بإندونيسيا

لا شيء يمكن أن يمنع عشاق كرة القدم من اللعب، حتى البراكين والزلازل لن تكون قادرة على إيقافهم عن ممارسة رياضتهم المفضلة، وهذا ما حدث خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لثوران بركان بالقرب من مباراة كرة قدم، ولم يهتم اللاعبون واستمروا في اللعب.

موقع سبوتنيك الروسي، تحدث عن المباراة التي أقيمت في دوري «وولانج جيتانج» الإندونيسية، حيث استكمل اللاعبون المباراة أثناء ثوران بركان «لاكي لاكي»، وظهر في مقطع فيديو انتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الدخان الكثيف الذي يخرج بجانبهم، في مشهد بديع أثار ذهول كل من رآه.

استمرار ممارسة مباريات كرة القدم

وبالرغم من ثوران البركان بجانبهم، إلا أن شباب قرية «وولانج جيتانج» استمروا بممارسة كرة القدم، حيث أظهر الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل قيام أهل القرية بلعب أحد المباريات بينما البركان ينفث دخانه.

لا شيء يعيق عشق كرة القدم حتى البركان



استمر اللعب في مباريات دوري قرية "وولانج جيتانج" أثناء ثوران جبل "لاكي لاكي" في إندونيسيا، وبالرغم من ذلك الثوران، إلا أن القرية استمرت في اللعب أثناء ثوران جبل "لاكي لاكي".

وثار البركان في إندونيسيا، ما أدى لارتفاع الرماد البركاني المتصاعد… pic.twitter.com/kIVcyD92oh — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 11, 2024

130 بركانا في إندونيسا

ويذكر أن بركان «لاكي-لاكي» يثور في منطقة شرق فلوريس التابعة لمقاطعة نوسا تينجارا في إندونيسيا، وأدى البركان إلى ارتفاع رماد يصل إلى 800 متر، بحسب ما أعلنته السلطات الرسمية في إندونيسيا، حيث حذروا من نشاط 130 بركانا في البلاد، وتقع إندونيسيا ضمن منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادئ، وتحتل المركز الأول في نشاط الزلازل والبراكين.