ثوران بركان صقلية يعطل الرحلات الجوية.. والسلطات ترفع مستوى التأهب

تسببت ثوران بركان جبل إتنا في إيطاليا وبركان سترومبولي الأصغر في قذف الرماد الساخن والحمم البركانية، ما رفع مستويات التأهب في جزيرة صقلية في البحر الأبيض المتوسط، ​​وأجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا بشكل مؤقت.

وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي، إن سترومبولي تحت المراقبة، مضيفا أن السلطات تعمل على التأكد من أن خطط الإخلاء جاهزة في حالة الطوارئ.

ثوران بركان إتنا.. من أكثر البراكين نشاطًا

وبحسب موقع صحيفة «يو إس إيه توداي» فإنّ ثوران بركان إتنا، والذي يعتبر واحدا من أكثر البراكين نشاطاً في العالم، وشهد نشاطاً مكثفاً في الأيام الأخيرة، حيث أضاء السماء بالقرب من مدينة كاتانيا، في حين تسبب بركان سترومبولي قبالة ساحل صقلية الشمالي في انسكاب الحمم البركانية في البحر المتوسط ولا يؤثر الثوران إلا على صقلية والجزر المجاورة لها.

اضطراب مواعيد الرحلات الجوية

يواجه المسافرون المتجهون إلى صقلية وسترومبولي في جنوب إيطاليا اضطرابات في مواعيد الرحلات الجوية بسبب ثوران بركان الجزيرة، في الوقت الذي أصدرت فيه وكالة الحماية المدنية الإيطالية تحذيرا شديدا بشأن سترومبولي، محذرة من أن الوضع قد يتدهور.

تعد جزيرة سترومبولي التي تعتبر موقع تراث عالمي لليونسكو وتوجد في الساحل الشمالي لصقلية، من ضمن أماكن جذب السياح بسبب براكينها وشواطئها، وكانت الجزيرة تكافح لزيادة أعداد السائحين على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث يصل في المتوسط ​​2000 زائر بالقارب إلى الرصيف الوحيد في الجزيرة.