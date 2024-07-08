مدبولي يشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

شكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلًا إنّه تكيلف يُحمّله مزيدًا من المسؤولية الوطنية الجديدة التي يجب أن يحرص عليها كل مسؤول في هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية في الدولة.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: «لا شك أنّ هذه المسؤولية تتزايد في هذا الوقت الصعب التي تتراكم فيه تحديات كبرى، والتي علينا أن نواجهها جميعا بإرادة قوية وبناء متماسك وثقة كبيرة في قدراتنا وأفعالنا».

وتابع: «يجب أن تكون أعضاء الحكومة في مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن»، موجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة الوطن.

وواصل: «لقد كانت فترة توليهم المسؤولية مليئة بالتحديات وقد بذلوا أقصى ما بوسعهم لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستقرار والتقدم في البلاد، فهذه الجهود تشكل أساس صلب نبني عليه رؤيتنا وبرنامجنا الجديد.