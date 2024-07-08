مدبولي: نواجه تحديات اقتصادية عالمية.. والمواطن أثبت قدرته على تحمل المسؤولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوجه الثاني الخاص بالتحديات التي تواجهه الحكومة الجديدة يرتبط بتحديات خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل حركة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنّ هذه الأزمة تسببت في أزمة غير مسبوقة للأسعار وأثّرت على مستوى العرض لسلع بعينها.

وأضاف مدبولي، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، أنّ هذا المشهد أدى إلى صورٍ من المعاناة بالنسبة للمواطن من كل دول العالم، وأثبت المواطن المصري أنه على قدر من المسؤولية وتحمل الأمر بقوة وصلابة.