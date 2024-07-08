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جبالي: استقبلت رسالة من الرئيس السيسي بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة

كتب:

نرمين عفيفي
02:50 م | الإثنين 08 يوليو 2024
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّه استقبل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على المجلس.

وأوضح جبالي أنّ الرسالة جاء نصها: «تحية طيبة وبعد، تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر أنّنا كلفنا الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر، ونرجو من الله العلي القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذي تشرفون بتمثيله وأن تنعقد روابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من رقي ورفعة والله الموفق». 

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