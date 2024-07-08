رئيس «محلية النواب»: المشروعات الجديدة تقوم على أسس جيدة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ اليوم تاريخي للمصريين، حيث يستمعون إلى نوابهم في البرلمان أثناء عرض برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف «السجيني» خلال حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروعات الجديدة تقوم على أسس جيدة، ملفات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كثيرة ومدرجة في بداية كل دور انعقاد، مثل «النظافة، وتدوير المخلفات، والأسواق والمواقف العشوائية، والجبانات، ومخالفات المباني، والتعديات على الأراضي الزراعية، ومراقبة الأداء في مبادرة 100 مليون شجرة، واختيار قيادات الوحدات المحلية».

وتابع أنّ معظم تحديات وملفات اللجنة مرتبطة بملفات قديمة متوارثة يتطلب العمل على حلها، ولا يوجد ملفات متجددة إلا الأمن، فالأشياء التي بها مشكلات موروثة، ولكن الجديد يتم بناؤه وفق أسس جيدة، مثل المدن الجديدة ليس بها تحديات.