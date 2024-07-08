مدبولي: برنامج الحكومة يعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمل الحكومة لـ3 سنوات مقبلة، مجددا العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصري.

تحسين حياة المواطن

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن برنامج الحكومة اعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف استراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكانة التي تليق به».

تقديم مبادرات تنموية كبرى

وتابع: «علينا إدراك طبيعة التحديات التي نواجهها وهي تحديات ذات وجوه متعددة، فالوجه الأول الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات والتي بذلت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهدا كبيرا في تطوير البينة التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، فضلا عن تقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة في القرى ومبادرة 100 مليون صحة وأيضا مبادرة تكافل وكرامة».