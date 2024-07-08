رئيس الوزراء: نسعى بجدية إلى تعظيم الشراكات الاستراتيجية العربية والدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة تحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات، وباعتبارها صمام أمن المنطقة وشعوبها ككل؛ بهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي، والتفاعل والإسهام قدر المستطاع في تشكيل توازنات إقليمية، والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «خلال فترة الحكومة سنسعى بجدية إلى تعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت إليها مصر حديثا، فالانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية يُعزز من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تدعم التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة».