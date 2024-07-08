مدبولي: رفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال الانضباط المالي، وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عامي 2026 و2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.

زيادة معدلات التشغيل في الوجه القبلي

وأضاف خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب: «البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية».