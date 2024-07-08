مدبولي: نستهدف إضافة 100 مدرسة يابانية جديدة حتى عام 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة في المناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، كما نولي اهتماما بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، ويتم استهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026، في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أنّه سيتم استهداف التوسع في مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة مع إتاحة فرص الالتحاق بها من أبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.

وأكد حرصه على التوسع في مؤسسات التعليم العالي، خاصةً التي تقدم برامج تعليمية حديثة ويحظى التعليم التكنولوجي على الاهتمام الكبير، إذ نسعى إلى التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعيير العالمية لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.