محافظ الشرقية: الأراضي الزراعية خط أحمر.. ولن أترك حق ضائع

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية،اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومديري الإدارات العامة والنوعية، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز الملفات الرئاسية

استهل محافظ الشرقية الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، وتولي اهتماماً كبيراً بإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني و إزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.

الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وتطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي انطلقت يوم السبت الماضي، ليؤكد المحافظ على ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية والتعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع، وإسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا «التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن نسمح لأحد بمخالفة القانون، ولن أترك حق ضائع للعاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة».

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي مع إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل وإستمرارها لأكبر فترة ممكنه ، مع تكثيف المرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطرق السريعة مع إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها.